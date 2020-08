Nel fine settimana si sono registrati in regione 23 nuovi positivi al Coronavirus (quindici il giorno di Ferragosto e otto nella giornata di ieri, di cui sei hanno origine da fuori regione. Le persone attualmente positive al Coronavirus in Friuli Venezia Giulia sono 201 (7 più di ieri). Tre pazienti risultano in cura in terapia intensiva e 3 sono invece i ricoverati in altri reparti. Non si sono registrati nuovi decessi (348 in totale). Lo ha comunicato il vicegovernatore Riccardo Riccardi. Dall'inizio dell'epidemia, le persone risultate positive al virus in Fvg sono 3.507: 1.431 a Trieste, 1.079 a Udine, 762 a Pordenone e 232 a Gorizia, alle quali si aggiungono tre persone da fuori regione.ì I totalmente guariti ammontano a 2.958, i clinicamente guariti sono 5 e le persone in isolamento 190. I deceduti sono 197 a Trieste, 77 a Udine, 68 a Pordenone e 6 a Gorizia.

Quanto ai controlli previsti negli aeroporti per quanti rientrano dai Paesi sulla lista nera, va rilevato che a Ronchi dei Legionari - dove, ad esempio - arrivano due voli settimanali da Siviglia - la società che gestisce l'aeroporto non ha ancora ricevuto indicazioni dal ministero e dalla Regione fanno sapere, laconicamente, di essere pronti ad effettuare i tamponi quando verranno forniti, in base alla richiesta di materiale già inviata a Domenico Arcuti, commissario straordinario per l'emergenza Covid.

