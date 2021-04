Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Era da tanto che l'indicatore dei morti non rimaneva invariato. Ieri, per la prima volta dopo tanto tempo, nel veneziano non si è registrato nemmeno un decesso bloccando a 1.903 l'indicatore di Azienda zero partito all'inizio della pandemia. È un momento di calo, di flessione, come era già successo anche in occasione della prima e della seconda ondata. Lo si vede anche dai numeri dei nuovi casi: 113 i contagi di ieri. Lo si vede anche dal...