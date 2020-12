NEL VENETO ORIENTALE

JESOLO Le prime 45 dosi di vaccino hanno varcato la soglia dell'ospedale di Jesolo alle 11.25 di ieri, scortate da una volante della polizia di stato. Ad accoglierle il direttore dell'Ulss4 Carlo Bramezza che ha seguito tutte le operazioni, compresa l'apertura del furgone e il trasferimento delle fiale all'interno dei poliambulatori. Per l'occasione all'ospedale sono arrivati anche il sindaco Valerio Zoggia e l'assessore regionale Francesco Calzavara, a conferma dell'importanza del momento: per tutti una giornata «storica».

IL CICLO DEL FREDDO

Le fiale sono state prese in consegna dal direttore della farmacia ospedaliera, il dottor Alessandro Dorigo. Ogni dose, infatti, dovrà sempre essere stoccata dall'arrivo alla distribuzione per la somministrazione, garantendo il rispetto dei vari cicli di temperatura che ne garantiscono l'efficacia. Completati tutti gli adempimenti, la prima iniezione è stata effettuata da Dario Lampitelli, infermiere dell'ambulatorio vaccinazioni, sul braccio sinistro del dottor Lucio Brollo, primario del reparto malattie infettive al Covid Hospital di via Levantina. Da qui, infatti, l'Azienda sanitaria ha deciso di iniziare la campagna vaccinale contro il Covid-19, all'interno dell'ospedale diventato il simbolo del Veneto Orientale nella lotta al virus, dove nella prima ondata sono stati registrati 197 ricoveri, 379 nella seconda fino ad oggi per 35 decessi in primavera e 66 in questi ultimi mesi. Ma da oggi all'Ulss4 arriveranno ogni settimana circa 1.450 vaccini: le prime dosi saranno somministrate al personale medico sanitario dell'Ulss e poi a quello delle case di riposo e alla popolazione fragile.

IL PIANO

L'obiettivo è di arrivare a fine gennaio a quota 5.800 persone vaccinate. Da febbraio, invece, è prevista la somministrazione alla popolazione residente, cercando di raggiungere il numero più elevato possibile e di completare la vaccinazione entro settembre 2021. Nei prossimi giorni, verranno stabilite le modalità e luoghi per la vaccinazione dei residenti, seguendo anche in questo caso dei protocolli nazionali e identificando i vari luoghi più idonei, con la possibilità di usare i palasport come accaduto per le vaccinazioni antinfluenzale.

IL PRIMO

Il dottor Lorenzo Bulegato, responsabile del Dipartimento di prevenzione, ha spiegato le modalità di effettuazione del vaccino che inizia con una raccolta dati del paziente. Ed è stato a quel punto che è avvenuta l'attesa prima vaccinazione, durata pochissimi secondi e conclusa tra l'applauso dei presenti. «Devo ammettere - ha detto il primario - che ha provato un'emozione che non pensavo di avere, non ho nessun effetto collaterale, non ho nemmeno sentito l'iniezione. Mi auguro che la popolazione capisca il senso del messaggio che abbiamo lanciato». In questo senso è stato ricordato come il Covid sia una malattia in grado di colpire tutti indistintamente, creando anche danni invalidanti. In sequenza il turno di vaccinazione è toccato poi alla dottoressa Elena Momesso del reparto Terapia Intensiva al Covid hospital di Jesolo: «Aspettavo questo momento da tempo - sono statue le sue parole - mi auguro che l'intera popolazione aderisca». E ancora al dottor Lerri Sebastiano Barbaro del pronto soccorso di San Donà di Piave: «Vaccinarsi è un dovere e un obbligo morale», ha ribadito. «Ora iniziamo a vedere un po' di luce - ha detto Carlo Bramezza, dg dell'Ulss4 - Non abbassiamo la guardia, ma abbiamo un'arma in più».

Giuseppe Babbo

