SAN DONA' DI PIAVE Quattro casi al giorno di positività, altrettanti i ricoverati in Terapia Intensiva e 20 nel reparto di malattie infettive. Sono i nuovi numeri dell'Ulss 4 sul contagio da Covid-19, che testimoniano la decrescita della curva dei contagi. Quattro contagi al giorno, dunque, che diventano (in proporzione) un numero ancora più basso se si considera che è stato incrementato il numero degli screening effettuati sul territorio, tra tamponi e test rapidi. All'8 maggio, il numero complessivo di casi positivi è di 716. Sempre a venerdì le persone ricoverate nella Terapia Intensiva del Covid-Hospital di Jesolo sono 4; sono 20 i ricoverati nel reparto malattie infettive e 6 le persone ricoverate nel reparto di medicina fisica riabilitativa covid-correlata. Un dato positivo arriva dalle persone che hanno lasciato l'ospedale del litorale e sono rientrate a casa: 102 le dimissioni da inizio emergenza. Sul fronte dipendenti Ulss 4, i tamponi eseguiti sono stati 3.564, riscontrando 63 dipendenti positivi - e di questi 41 sono guariti - 21 sono attualmente in isolamento fiduciario domiciliare e 1 ricoverato in ospedale. Negli ultimi 10 giorni sono aumentati in modo importante anche gli screening alla popolazione: complessivamente 8.952 i tamponi eseguiti che hanno portato all'attuale isolamento domiciliare di 149 persone. Tornando ai contagiati, questa la distribuzione per comune: 7 ad Annone Veneto, 11 a Caorle, 22 a Cavallino-Treporti, 9 a Ceggia, 4 a Cinto Caomaggiore, 40 a Concordia Sagittaria, 37 a Eraclea, 3 a Fossalta di Piave, 30 a Fossalta di Portogruaro, 19 a Gruaro, 60 a Jesolo, 29 a Meolo, 12 a Musile di Piave, 30 a Noventa di Piave, 159 a Portogruaro, 11 a Pramaggiore, 170 a San Donà di Piave, 16 a San Michele al Tagliamento, 21 a Stino di Livenza, 8 a Teglio Veneto e 12 a Torre di Mosto.

Fabrizio Cibin

