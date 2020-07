IL PUNTO DI VISTA

BELLUNO Non va affatto bene. Il mondo dell'impresa chiede attenzioni al Governo, ma gli inquilini dei palazzi romani sono sordi. E così la scadenza tasse arriva come un peso sulle spalle già infiacchite di tutti, senza distinzioni. Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio Belluno Treviso ha il polso della situazione e coglie tutta la gravità del momento. Il via vai in città e nelle frazioni è ripreso, certo, ma non è più quello del pre Covid e oggi rispettare le scadenze con i tributi dopo mesi di chiusura e di mancati incassi è davvero difficile. Ad aumentare l'amarezza c'è poi la consapevolezza di un Governo che sembra sordo a chi la crisi la vive nel quotidiano, all'interno della propria bottega. «A nessuno piace pagare le tasse dichiara -, nonostante qualcuno dica che è bello farlo. La situazione è indubbiamente molto critica. Da un lato ci sono le esigenze del Governo e dello Stato di incassare, perché conosciamo bene tutti la situazione dei bilanci statali quale sia. Se non entrano soldi sarà dura per tutti, chiaro. Dall'altra ci sono le aziende in sofferenza, perché il Covid ha fatto precipitare la situazione».

SOFFERENZA

La fotografia è uno scatto in bianco e nero, chiaro e senza dubbie interpretazioni: da un lato il Governo che riscuote, dall'altra il mondo delle aziende in crisi che arranca. E tra i due pare non esserci dialogo. «I soldi dell'accordo con l'Europa arriveranno il prossimo anno prosegue Pozza e in questo momento chiedere prestiti sui mercati è dura. Quindi, alla luce di questa situazione noi riteniamo che ci doveva essere da parte del Governo un provvedimento più sensato». Pozza è critico rispetto alle richiesta della Capitale. Esagerate, non in linea con i tempi. «Il saldo 2019 ci può stare, ma chiedere l'anticipo 2020 credo fosse poco opportuno commenta senza troppi giri di parole -. Soprattutto in ora. Di fatto è successo questo: sono state messe risorse per aiutare le imprese, ma poi vengono chiesti gli anticipi delle tasse del 2020. Consegni con la mano sinistra e con la destra ti riprendi i soldi». Un pasticcio tutto italiano, dove di fatto è mancata un'analisi concreta delle imprese e una differenziazione. Sì, perché alla scadenza del 20 luglio sono chiamati tutti senza distinzione tra chi il lockdown l'ha vissuto con le serrande abbassate e le bollette insolute che si accumulavano e chi, invece, potendo restare aperto ha lavorato come un qualsiasi altro periodo dell'anno.

DIFFERENZIAZIONE

«Chi ha lavorato, come farmacie e supermercati, adesso non ha problemi a pagare conclude Pozza -, invece servizi come quello del parrucchiere, attività come bar, botteghe artigiane e altri negozi no e perciò dovevano avere diritto ad un trattamento differente. Per non parlare del settore legato al turismo, la situazione non è affatto rosea. Ci si attendeva una ripresa nei mesi di luglio e di agosto, ma ancora non c'è stata. Ci voleva un po' di buonsenso. Non si può fare la garanzia per i prestiti e poi trovare la giustificazione dell'ingorgo fiscale per prendere i soldi. Ci sono davvero situazioni drammatiche sul territorio in questo momento».

A. Tr.

