NEL TERRITORIOSANTO STEFANO In Comelico, ieri pomeriggio, sono state somministrate altre 35 prime dosi di vaccino anticovid19, che si sommano alle 45 della scorsa settimana per un totale di 80 prime iniezioni, indicative della conversione dei no vax che si sta registrando all'interno e all'esterno del palazzetto dello sport di Santo Stefano. Qui, la prima delle quattro sedute vaccinali di dicembre si è chiusa complessivamente con 290 dosi...