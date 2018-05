Nel sondaggio è testa a testa Conte e Manildo all'ultimo voto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CARTINA TORNASOLETREVISO Cosa pensano i trevigiani dell'operato dell'amministrazione Manildo? E soprattutto: cosa si apprestano a votare nel segreto dell'urna? A un mese dalle elezioni, ecco le proiezioni che emergono da un sondaggio commissionato a Scenari Politici in cui sono state sentite 800 persone dal 28 di aprile al 2 maggio 2018. 500 per telefono e 300 con intervista vis-à-vis. Il sondaggio ha come popolazione di riferimento gli elettori uomini e donne dai 18 anni in su, segmentati per sesso età proporzionalmente all'universo...