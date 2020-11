SAN DONÀ Non si ferma la catena di lutti provocata da tragici incidenti stradali. Ad inizio novembre, in località Mussetta a San Donà, era morto Alessio Bragato, di appena 22 anni, residente a Ponte Crepaldo, deceduto dopo essere uscito di strada con la sua auto nella notte. Solo due settimane prima era toccato a un altro giovanissimo: Nicolò Minello di Noventa di Piave, anche lui morto ad appena 22 anni in un incidente a Salgareda nel trevigiano. Ad agosto, a Jesolo, in via Mameli, aveva perso la vita Roberto Borella, albergatore 56 anni, che al momento dell'incidente si trovava in sella al suo scooter. Tante tragedie che rimandano al 2019, un anno maledetto, segnato dalla tragedia del 14 luglio, con il decesso all'incrocio tra via Adriatico e via Pesarona a Jesolo di Riccardo Laugeni di San Donà, Leonardo Girardi, Eleonora Frasson e Giovanni Mattiuzzo di Musile, tutti di 22 anni. Erano sulla stessa macchina finita nel canale Pesarona dopo essere stata speronata da un'auto pirata, il cui guidatore fu identificato dai carabinieri nelle ore successive. L'altra grande tragedia era avvenuta a dicembre, alcuni giorni prima di Natale, con i tre ragazzi morti sul colpo nel frontale sulla bretella tra San Donà e il casello di Noventa: Giulia Bincoletto, di 25 anni, residente a San Donà; Chiara Brescaccin di 24 anni, residente a Eraclea; e Matteo Gava di 20 anni, di Salgareda. G. Bab.

