Nel protocollo la consegna anticipata al Comune

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE CARTEPADOVA Il protocollo d'intesa sottoscritto da Ministero dell'Interno, Comune e Agenzia del demanio è stato allegato alla deliberazione del consiglio comunale del 28 maggio scorso quando la seduta diede il via per la firma, poi avvenuta il 20 giugno. Come è noto, il protocollo riguarda una triangolazione fra enti. Il Comune si impegna a dare al ministero dell'Interno l'area di via Anelli bonificata e demolita dalle palazzine. In cambio riceverà dal demanio il terreno della ex Caserma Prandina che, detto per inciso, è tre volte più...