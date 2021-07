Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

RIPRESA FRENATAPORDENONE Una ripresa come quella che la filiera dell'edilizia aveva registrato dall'estate scorso non si era mai vista sul territorio dopo la grande crisi del 2008. Una ripartenza del comparto e del settore immobiliare cui si era assistito già poche settimane dopo il lockdown della scorsa primavera. Complice anche - in particolare sul fronte del privato - il superbonus con gli sgravi fino al 110 per cento e gli altri...