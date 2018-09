Nel portabagagli un pronto soccorso in miniatura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Apri il portabagagli dell'auto medica e trovi un pronto soccorso in miniatura. Il Suv della Subaru si muove solo per i codici rossi e all'interno ha un kit all'avanguardia. Anzitutto un defibrillatore, uno strumento per effettuare un elettrocardiogramma e inviarlo immediatamente in ospedale, ma anche quelli per misurare pressione e livello d'ossigeno nel sangue. Ci sono poi le bombole d'ossigeno e uno zaino con tutti gli strumenti usati più frequentemente: farmaci, materiale per l'intubazione e per la flebo. «Dobbiamo sapere perfettamente a...