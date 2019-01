Nel piano anti-gelo del Comune di Udine è previsto il trattamento di 380 chilometri e di 150 punti sensibili

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Oltre 20 mezzi per spargere il sale e spazzare la neve sulle strade, pronti a partire in contemporanea entro 29 minuti dalla chiamata, grazie ad un appalto affidato a due ditte esterne. Quattro squadre per un totale di 8 persone adibite al trattamento degli accessi di scuole, uffici, chiese, servizi. La Protezione civile entra in campo nei punti sensibili, ossia ospedali, piazze e attraversamenti pedonali. Previste pure2 squadre comunali per monitoraggio e pronto intervento in ausilio, con 2 ulteriori mezzi dedicati, oltre al supporto della...