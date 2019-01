Nel Pd è guerra sul simbolo Lista unitaria, sì di Gentiloni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CENTROSINISTRA ROMA Il Partito democratico sotto congresso pensa alle Europee e litiga sul simbolo, ma la strada verso una lista unica della sinistra per Strasburgo appare ad oggi piuttosto complicata. LeU non ci sta, infatti, ad un indistinto «fronte repubblicano» e vuol correre da sola. Anzi, rilancia il partito della sinistra e prepara un congresso fondativo.Intanto, i Dem scendono con tavolini e gazebo in mille piazze d'Italia per protestare sulle misure varate dal governo a fronte della «gelata nell'economia italiana» che, secondo...