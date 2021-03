NEL PALAZZO

BELLUNO Quasi un quinto del compartimento Giustizia ha declinato il vaccino contro il covid-19. Si tratta di 7 persone che lavorano in Tribunale (compresi uffici di Giudice di Pace e Ufficio notificazioni esecuzioni protesti) e 10 in Procura della Repubblica di Belluno. Totale: 17 su 100. Tuttavia, sono numeri che devono essere spiegati. Alcune persone, infatti, hanno patologie importanti e, in questo caso, il vaccino è sconsigliato. Altre hanno già contratto il virus e devono attendere 90 giorni. Altre ancora avevano degli impegni inderogabili. E poi ci sono i no-vax, coloro che il vaccino proprio non lo vogliono fare. Ogni posizione sarà approfondita nei prossimi giorni dal medico competente. Antonella Coniglio, presidente del Tribunale di Belluno, ammette di non conoscere le motivazioni che hanno spinto alcuni a rifiutare il vaccino. Ma il verbo non è corretto: «Non posso dire che hanno rifiutato di farlo perché non conosco la causa di quella scelta. Ho chiesto l'adesione: alcuni me l'hanno data, altri no. Nessuno ha scritto Rifiuto il vaccino». Chiaro.

PROSSIMO PASSO

Per questa ragione ora entrerà in gioco il medico competente. «Farà degli approfondimenti che io come datore di lavoro non posso fare e poi valuterà le diverse posizioni». Ossia: perché una persona non ha dato la propria adesione a vaccinarsi? Se non poteva, si cercherà di capire il motivo. Uno di quei 7 che lavorano in Tribunale e che hanno manifestato il loro dissenso, ad esempio, è già stato vaccinato altrove. Di conseguenza, è esonerato. Nel caso in cui, invece, la persona abbia deciso in modo arbitrario di non farlo, allora dovrà affrontare le conseguenze. Nel peggiore dei casi, dei provvedimenti.

COSA SI RISCHIA

«La persona in questione potrebbe essere spostata da un lavoro a un altro chiarisce la presidente del Tribunale Ma può anche essere sospeso o messo in smart-working forzato. C'è una gamma di ipotesi e si dovrà vedere, caso per caso, se sono applicabili». Lo stesso discorso vale per coloro che lavorano in Procura della Repubblica. «Una parte non si è vaccinata ammette il procuratore Paolo Luca Si parla di una decina di casi. In totale siamo circa 50 persone contando anche i volontari. Forse qualcosa di più». L'ultima parola spetterà al medico competente ma Luca sottolinea che «la vaccinazione non è obbligatoria e il discorso è molto complesso». In ogni caso il vaccino rappresenta un'arma in più per proteggersi dal virus, o dai suoi effetti più gravi, e per tornare al più presto alla normalità. Quattro mesi fa, a inizio novembre, un magistrato era risultato positivo proprio in Procura. I locali erano stati sanificati e, il giorno successivo, erano scattati i tamponi a sostituti procuratori, impiegati, cancellieri e polizia giudiziaria evidenziando altre (poche) positività. Il Palazzo di Giustizia, tralasciando i periodi di lockdown generale, è semi-chiuso da ottobre.

GLI ACCESSI

I provvedimenti della presidente si rincorrono mese dopo mese. Si celebrano le udienze penali a porte chiuse (vietato arrivare più di 15 minuti prima dell'inizio del processo), mentre per le civili è consigliato il collegamento da remoto lasciando ai giudici la facoltà di stabilire la celebrazione in presenza per aste, fallimenti o altri casi ritenuti indispensabili. L'ingresso al Tribunale è consentito solo a chi deve recarsi in Cancelleria o a chi dimostra di esser stato convocato. Gli accompagnatori sono esclusi a meno che non ci siano problemi di salute o di età. Una situazione difficile per tutti che, visto l'attuale andamento dei contagi, può trovare soluzione solo nel vaccino.

