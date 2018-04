Nel paese incredulità e lacrime «Ragazzo semplice e amato da tutti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL RICORDOALANO DI PIAVE Una tragica fatalità ha portato Denny Pisan, 27 anni, di Alano di Piave, ieri al suo incontro con la morte. Sembra tutta colpa di un destino crudele quanto accaduto ieri, intorno alle 5, lungo il sentiero 251 che porta al Monte Grappa. E così una giornata di festa si è trasformata in un incubo, tingendosi di morte.I PREPARATIVI Doveva essere un giorno di festa per il 27enne di Alano di Piave, infermiere in una casa di riposo della Bassa Bellunese. La sveglia ieri è suonata presto perché Denny, insieme a due amici,...