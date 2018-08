Nel padovano circa 60 i contagiati, 2 casi mortali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

In Italia il virus portato dalla zanzare comune dal primo gennaio al 21 agosto ha contagiato oltre un centinaio di persone. I casi mortali sono stati 5 in Veneto e 6 in Emilia Romagna, riguardano tutti persone molte anziane e con gravi malattie. È un anno record, considerando che lo scorso anno c'era stata una sola vittima, ma parliamo di un rischio di mortalità davvero molto basso, intorno allo 0,4 per mille: ovvero 4 persone su 10mila tra quelle che si infettano, muoiono. Sono 105 in Veneto finora i casi confermati di infezione nell'uomo...