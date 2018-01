Nel Padovano 2.450 richiedenti asilo, a quota 500 quelli ospitati a Bagnoli

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SITUAZIONEPADOVA Sono oltre 2.450 i richiedenti asilo accolti a Padova e provincia. Circa 500 quelli ancora ospitati nell'ex caserma di San Siro di Bagnoli, hub provinciale, che lentamente vede calare il numero degli immigrati. Piccoli gruppi infatti ne escono per essere accolti in altre strutture della provincia. A Montagnana attualmente sono accolte circa 150 persone, un centinaio invece sono state sistemate in due diverse strutture di Battaglia Terme e altrettanti a Monselice. Presenze inoltre a Torreglia Alta, Este e Baone (circa una...