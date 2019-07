Nel novembre 2013 scoppia il caso: anche Ca' Sugana lo denunciò

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il caso Artuso scoppia alle fine del 2013 quando, in vari condomini sparsi per la città, cominciano ad emergere bollette non pagate, fatture lasciate in sospeso. Al centro di tutto c'è l'agenzia immobiliare Amministrazioni Restera srl, all'epoca una delle più quotate. A gestirla Artuso e la moglie Cristina Caodaglio. Novembre e dicembre 2013 sono mesi infuocati: centinaia di famiglie si scoprono in grandi difficoltà, alle prese con ammanchi notevoli e senza servizi. Per alcune settimane a qualcuno viene staccato il gas, ad altri la luce o...