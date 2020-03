NEL NEGOZIO

BELLUNO «Tra i clienti vedo grande consapevolezza della situazione. Nessuno sottovaluta la distanza e si mantiene un metro. Nessuno si ferma nel negozio più del dovuto. Le mascherine sono ancora poche ma è solo perché si fatica a trovarne in commercio». Andrea Dal Pont dal suo ortofrutta studia i clienti ma, soprattutto, riorganizza l'attività.

«Facciamo gratuitamente la consegna a domicilio ai nostri clienti e quando usciamo abbiamo sempre guanti e mascherina. Nessuno dei clienti dice se è in quarantena, è quindi necessario avere tutti i dispositivi di protezione. Noi la consegna l'abbiamo sempre fatta a domicilio.

Ora i clienti che l'hanno sempre fatta chiedono più prodotti ma si aggiungono anche molti clienti nuovi. Quasi tutti telefonano». Insomma tenere aperto non è più business ma diventa soprattutto valore sociale. «Ci siamo battuti perché qualcuno capisca la nostra importanza e dispiace che sia stato proprio il coronavirus a renderlo evidente».

Un valore sociale che viene apprezzato soprattutto lontano dal centro, nelle frazioni. «Nessuno ha fretta - prosegue Dal Pont - ci dicono di andare quanto abbiamo tempo e si capisce quanto importante sia per loro il nostro servizio. Due anziani ci hanno anche chiesto il pane. Siamo andati a prenderglielo noi al panificio e glielo abbiamo portato assieme alla verdura.

Ne abbiamo parlato anche con il macellaio. Se si estende la rete si può fare un servizio utile a tutti. Spero che questo impegno venga ricordato anche quando sarà finita l'emergenza. Nel frattempo la gente apprezza i nostri prodotti scoprendo che sono diversi da quelli della grande distribuzione».

