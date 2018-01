«Nel mirino dei pirati aziende e istituzioni, non sono interessati agli utenti comuni»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Secondo alcuni esperti si tratta di una delle più gravi vulnerabilità degli ultimi anni, che permetterebbero agli hacker di rubare dati sensibili praticamente a chiunque. Di sicuro Meltdown e Spectre, come sono state ribattezzate le falle informatiche nei processori scoperte circa un anno fa dai ricercatori Google, riguardano davvero tutti, i singoli consumatori come le aziende. Antonio Forzieri, esperto di sicurezza informatica di Symantec (l'azienda di cybersecurity americana che fra le altre cose produce il famoso antivirus Norton), per...