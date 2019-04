Nel Miranese le tre grandi sfide tra veleni, rotture e colpi di scena

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCORZE'A tutt'oggi ufficialmente tre sono i candidati alla carica di sindaco per le prossime elezioni amministrative di maggio a Scorzè che conta una popolazione di 18.961 unità al 31 dicembre 2018. Nais Marcon 69 anni, sostenuta dalla Lista Civica Mestriner per Nais Marcon e dalla Lega. Sposata con due figli, insegnante in quiescenza copre la carica di vice sindaco uscente del centrodestra, in giunta da due mandati nelle amministrazioni Mestriner è stata delegata alla cultura e alla scuola anche con l'amministrazione Caverzan. Dario Zugno,...