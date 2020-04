NEL FRULLATORE

VENEZIA Turismo e ristorazione (bar compresi, ovviamente): non ci vuole molto a stilare la classifica di chi uscirà più malconcio dal frullatore della pandemia che ha sprofondato un fondamentale settore dell'economia italiana nel buio pesto, dai primi di marzo, senza contare che alla riapertura non si prevedono resse per accapparrarsi un tavolo: fra inevitabili, anche pesanti, restrizioni e comprensibilissime prudenze, sarà già un miracolo ripartire. Per dire l'aria che tira: un sondaggio del quotidiano Le Figaro ha rivelato ieri che appena il 30 per cento dei francesi tornerà al ristorante, una volta che il deconfinement - la riapertura delle attività, prevista oltralpe addirittura verso metà giugno coinvolgerà anche la ristorazione: difficile immaginare che, in Italia, le percentuali saranno molto differenti. Un'emergenza che a Venezia è ulteriormente amplificata, quasi drammatica, sia per la vocazione al 90% turistica della città, sia perché la pandemia si somma all'acqua alta di novembre il che tranne qualche spiraglio fra Natale e capodanno porta a sei i mesi di stop (quasi) totale.

«Io grazie alla terrazza sulla Laguna sono anche avvantaggiato, qualche veneziano che ha voglia di uscire dopo tanta clausura posso sperare che pensi a noi, ma che prospettive hanno i locali più piccoli, senza plateatici, in una città in cui il bacino di utenza è molto modesto e va diviso fra tutti quelli che proveranno ad aprire?» si preoccupa Giulio Antonello, patron del Giubagio, scenografica insegna sulle Fondamente Nuove.

Si poteva fare di meglio? «Non ho grande considerazione di questo governo, non è nelle mie corde, ma ammetto che in una situazione del genere era difficile, almeno per quanto ci riguarda, fare di più. E concordo che la linea della prudenza è la più sensata: il rischio sarebbe quello di un'ulteriore e devastante chiusura. Però adesso serve un cambio di passo. Chi riuscirà ad aprire deve essere sollevato da oneri come plateatici e tasse varie e soprattutto dei contributi per i dipendenti. Per chi invece dovrà restare ancora fermo bisognerà prolungare la cassa integrazione, della quale, detto per inciso, i miei dipendenti, 28 fra ristorante e pizzeria, sono ancora in attesa...», racconta Giulio, mentre la voce si affievolisce fino a sparire, e non per via delle linea disturbata ma della commozione che ha il sopravvento.

FERMO AI BOX

Non colpevolizza nessuno nemmeno Guido Bonavita, titolare dello storico Mario alla Fava a due passi da campo San Bortolomio, 60 anni di attività, che però esclude di riaprire: «Ci sarebbero troppi vincoli, troppi dispositivi necessari, troppi adempimenti, alcuni quasi impraticabili dalla ristorazione. C'è una sola possibilità per ripartire: che il virus perda di forza, si affievolisca, magari sparisca. In caso contrario non avrebbe senso».

Un'idea condivisa da Ricky Volpe, dell'Osteria Contemporanea, nelle vicinanze ai Santi Apostoli: «Riaprire mi sembra complicatissimo, troppi fastidi, troppi rischi. Sto pensando seriamente ad incrementare il delivery, magari spingendomi con le consegne anche fino a Mestre».

SERVONO CERTEZZE

In Fondamenta de La Sensa, Elisa Pantano, da cinque anni titolare dell'Anice Stellato, in una delle zone in cui la movida veneziana è più intensa, cerca di pensare positivo, in un'altalena di timori e speranze, paura e ottimismo: «Siamo a pronti a ripartire, ma è urgente che ci dicano per tempo come dovremo farlo. Certo, non col plexiglass, per favore. Poi mi riesce difficile immaginare, per quanto ci si impegni e con tutta la serietà possibile, come si possa garantire la sicurezza al cento per cento nelle innumerevoli variabili, dai bagni alla cucina, fino al servizio ai tavoli e alle misurazioni della temperatura dei clienti».

Ripartire e sopravvivere, ma serve una mano: «Chiediamo che l'amministrazione comunale cancelli tutti i tributi, almeno fino al ritorno alla normalità e al governo centrale che acceleri le tempistiche per far affluire liquidità. Meno burocrazia e più coraggio». Con una speranza, da vicentina che ha da poco festeggiato i vent'anni di felice venezianità: «Che questa si trasformi in un'occasione per ripensare la città. L'epidemia ha mostrato tutta la vulnerabilità della monocultura turistica. Può essere un'opportunità preziosa e irripetibile per costruire la svolta, per ricreare una comunità residenziale del futuro, partendo da studenti e lavoratori che devono esser messi nella condizione di vivere bene a Venezia, con buoni e gradevoli alloggi a prezzi sostenibili. Ora o mai più».

Claudio De Min

© RIPRODUZIONE RISERVATA

