JESOLO

Ancora un weekend da tutto esaurito. Domenica di grandi presenze a Jesolo che è tornata a vivere un fine settimana di vera estate. Ma già dal tardo pomeriggio di ieri lungo via Roma destra si sono registrate le prime code in uscita, con il traffico diventato sempre più sostenuto fino a bloccarsi completamente verso sera. Un chiaro segnale di come gli arrivi in città siano concentrati soprattutto dal venerdì alla domenica, con dei weekend in pieno sold out mentre il resto della settimana continua a viaggiare a un ritmo decisamente più lento e con poche prenotazioni negli alberghi. Una tendenza che ormai ha caratterizzato tutto il mese di giugno e di fatto compromesso l'inizio della stagione anche se per tutti l'auspicio è quello di un recupero a settembre.

Per quest'ultimo fine settimana, intanto, gli hotel aperti sono stati 250, gran parte dei quali con una piena occupazione tra venerdì e ieri sera. Entro la fine di giugno l'Associazione jesolana albergatori stima di avere il 90% di hotel aperti, vale a dire 320 strutture ricettive a pieno regime. Buone le proiezioni per l'estate, tanto che per luglio e agosto sono previste numerose presenze che dovrebbero permettere di contenere al 30% il calo delle presenze. Ma intanto da oggi si tonerà a viaggiare a ritmi più bassi. Anche perché il turismo continua ad essere legato soprattutto agli ospiti italiani, provenienti dal Veneto, Trentino Alto Adige e Lombardia. Ancora pochi gli stranieri, che solitamente si fermano per più giorni.

Dallo scorso 3 giugno, si sono visti i primo austriaci, tedeschi e svizzeri, che hanno dimostrato un profondo legame con Jesolo. Soprattutto con presenze di giorno in giorno in aumento ma non ancora abbastanza rispetto ai numeri abituali. E con il tutto esaurito negli hotel, ma anche con la grande presenza di turisti pendolari, anche ieri la spiaggia ha registrato la seconda giornata di sold out.

Pieni gli stabilimenti e anche le zone libere attrezzate, dove il posto ombrellone viene assegnato attraverso la prenotazione con l'App JBeach. E puntuali, anche ieri, si sono registrate difficoltà nell'accesso al sistema e lunghe code agli accessi al mare. E come se non bastasse moltissime persone si sono piazzate tra la battigia e i pontili. Particolarmente critica la situazione nelle zone centrali, dove si sono concentrati molti giovani.

«Il problema spiega il sindaco Valerio Zoggia è che la maggior parte degli ospiti giornalieri si concentra nelle zone centrali dell'arenile, anche se i posti sono tutti esauriti. Si tratta di persone che si piazzano tra la battigia e i pontili. Eppure tutta la nostra spiaggia è accogliente e merita di essere visitata. Mi aspetto più collaborazione dai turisti: se una zona è sold out si può rimanere in spiaggia, basta spostarsi in un altro punto. Mi aspetto uno sforzo in più anche dai bagnini, soprattutto per indirizzare nelle zone disponibili i visitatori. Per luglio comunque ci saranno anche gli steward assunti dal Comune per aumentare i controlli».

Le perplessità sull'attuale sistema però continuano: «In spiaggia dice Alberto Teso, delegato comunale di Confcommercio - la situazione è difficilmente gestibile. Non so se la prenotazione obbligatoria funzioni effettivamente, ma code e assembramenti, che dovrebbero essere evitati, davanti a tutte le postazioni dei consorzi non mancano. In riva è peggio dell'anno scorso: tutti ammucchiati, anche perché hanno aggiunto righe di ombrelloni e la prima fila è vicina all'acqua. Secondo me il Comune dovrebbe annullare tutto e tornare come prima. Così è peggio». G.Bab.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA