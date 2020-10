IL BOLLETTINO

PORDENONE Restano stabili a 334 (esattamente come il giorno prima) i nuovi contagi (3.087 tamponi eseguiti) ma tre sono i decessi da Covid-19 in regione. Una donna di 94 anni è morta nella Rsa di Sacile, l'altra di 73 in ospedale a Pordenone. Il terzo decesso riguarda, sempre una donna di Trieste, di soli 41 anni. A ieri nel Friuli occidentale le persone in isolamento superano le 1300. Tra queste quasi 550 sono i positivi. È di ieri anche la notizia della positività della sindaca di Casarsa Lavinia Clarotto. Anche il dato dei ricoveri della Destra Tagliamento nei diversi ospedali regionali comincia a essere preoccupante: sono infatti una trentina le persone in questo momento in ospedale. I casi attuali di infezione sono 3.312. Salgono a 27 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 119 i ricoverati in altri reparti. I totalmente guariti sono 4.806, i clinicamente guariti 27 e le persone in isolamento 3.139. Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati quattro focolai in regione. Relativamente agli operatori sanitari che lavorano nelle strutture da segnalare il contagio di un operatore dell'Asp della Carnia. Sul fronte del sistema sanitario, infine, da registrare le positività al Covid di un infermiere di Asugi a Monfalcone, un infermiere dell'Ospedale di San Vito al Tagliamento, un'ostetrica dell'Asufc a Gemona del Friuli, un operatore e un infermiere dell'Ospedale di Udine.

Intanto l'Azienda sanitaria da oggi incrementa i posti letto nella Struttura intermedia di Sacile che, nelle settimane scorse, ha accolto i pazienti della Rsa che ora accoglie solo casi-Covid. La capacità di accoglienza della Sip, ospitata nel padiglione Meneghini, passerà a 32 posti letto complessivi. In particolare, 22 posti letto continueranno a essere destinati agli utenti della stessa struttura che presentano quadri clinici con caratteristiche intermedie tra la necessità di ricovero in ospedale e le cure domiciliari, mentre 10 saranno utilizzati come posti letto in Rsa per pazienti non Covid. «Grazie all'ampliamento dei posti letto e alla rimodulazione dei propri servizi erogati sul territorio, l'Asfo - dichiara il Antonio Gabrielli, direttore del Dapa garantisce le adeguate risposte alle necessità di coloro che hanno bisogno di accedere ai servizi riabilitativi della Rsa». «L'Azienda con tutte le proprie risorse - aggiunge il direttore generale Joseph Polimeni - è attenta alle istanze del territorio, ne ha recepito le richieste con l'apertura di 10 posti letto in Rsa, rispondendo al fabbisogno riabilitativo per i cittadini destinati alle cure intermedie.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA