NEL FELTRINO FELTRE Il vento a Feltre fa ancora paura. E le raffiche di Eolo

NEL FELTRINOFELTRE Il vento a Feltre fa ancora paura. E le raffiche di Eolo ieri si sono ripresentate puntuali. Non erano certo forti come quelle di un anno fa con la tempesta Vaia ma hanno fatto paura ugualmente. Non sono state fatte rivelazioni puntuali con gli anemometri ma c'è chi è pronto a giurare che le raffiche abbiamo sfiorato i cento chilometri orari. Il fatto più eclatante si è verificato poco dopo le 18 lungo la Panoramica, la strada che collega la rotatoria della stazione con Pasquer. Un tetto strappato dalle raffiche è...