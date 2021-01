NEL CONSORZIO

Da sempre impegnato all'interno del Consorzio Belluno Centro Storico, ricoprendo la carica di presidente nell'anno 2019-2020, Bristot era molto amato dai colleghi della piazza che ne apprezzavano l'animo puro e il volto sempre sorridente. «Siamo sotto choc diceva ieri Silvia Ciani, titolare di Intimissimi e di Calzedonia -, Stefano ci mancherà tantissimo. Ero andata da lui pochi giorni prima di Natale per qualche compera e poi ci eravamo sentiti nel solito gruppo whatsapp che abbiamo tra noi commercianti. Era un buono, sempre ottimista e sorridente, aveva sempre una parola buona per tutti, anche nei momenti peggiori». Ieri i suoi negozi, quello affacciato sotto i portici di piazza dei Martiri, Petit Fleur, e quello di via Psaro, sono rimasti chiusi. Dentro, insieme a Stefano e alle commesse, ci lavora anche la sorella Graziella. «Prima che un collega io ieri ho perso un amico spiegava Christian Marchetti del negozio di scarpe Marchetti di via Roma -; dopo ogni riunione del Consorzio per stemperare gli animi e per farci due chiacchiere andavamo a mangiare qualcosa insieme, era sempre bello confrontarsi e sorridere con lui. Non riesco a crederci, sto male da quando l'ho saputo. Ci eravamo sentiti per gli auguri di Natale, nel gruppo del Consorzio, era il 23 dicembre. Da lì non ho più saputo nulla, solo gli ultimi giorni di dicembre mi era stato detto che era ricoverato».

IL CORDOGLIO

Tra i primi a diffondere la brutta notizia, ieri, sono stati proprio i colleghi del Consorzio con un post pubblicato nella pagina Facebook del sodalizio. Poche parole accompagnate dalla foto di Stefano, con il suo volto bonario e buono; subito i bellunesi hanno commentato e nel giro di poche ore oltre la pagina si è riempita di oltre cento messaggi di cordoglio e di vicinanza, a dimostrazione di quanto l'uomo fosse amato in città. Anche il figlio Andrea, a cui papà Stefano ha passato la passione per i Go-kart lo ha ricordato con un post su Facebook: «Te ne sei andato troppo presto papà». Bristot lascia anche la moglie, Manuela Dall'Armi, insegnante di scuola primaria.

Daniela De Donà

Alessia Trentin

