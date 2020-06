NEL CLODIENSE

Centri estivi per tutti i gusti, a Chioggia. Una quindicina di proposte in totale, al mare, in campagna, nelle strutture scolastiche e nelle palestre, organizzati da associazioni, enti, cooperative, aziende e dal Comune stesso che, anzi, ha fatto da coordinatore, fornendo a tutti i privati appositi incontri per la formazione degli operatori.

Estate junior 2020 - Comune di Chioggia Attività all'aria aperta e laboratori didattici Fascia di età: 35 anni e 6-11 anni. Turni 22 giugno-10 luglio. 13-31 luglio. 3-21 agosto. Tutte le mattine tranne sabato e domenica. 145 euro a turno, previste riduzioni 2° e 3° figlio, pranzo al sacco. Summer camp Lupi di mareCooperativa Titoli minori, attività all'aria aperta e laboratori. 3-11 anni. 1-31 luglio, 328 agosto, 314 agosto lunedì, venerdì 8-13, due rientri pomeridiani, con pranzo, fino alle 15. Iscrizioni dal 20 giugno (chiudono a breve) Costo di 325 euro al mese. Barchetta Blu servizio integrativo per l'infanzia, attività ludico didattiche. 12-36 mesi, dal lunedì al venerdì, al mattino dalle 7 alle 13. Aperto anche luglio e agosto. Green days - Cooperativa Educentre Attività all'aria aperta e laboratori. 3-8 anni, 1-31 luglio, 3-28 agosto. Dal lunedì al venerdì 7.3013.15. Costo di 150 euro mensili posti esauriti. Centro ippico Parsifal Cà Bianca Attività all'aria aperta e socializzazione. Bambini 6-11 anni, adolescenti 1217 anni Dalle 8 alle 12, dal lunedì al venerdì 15 giugno31 agosto, programmazione settimanale. Costo di 100 euro a settimana, possibili sconti. Sunny days, La Trottola attività all'aria aperta e laboratori. 12-36 mesi, 38 anni. Periodi: 8 giugno-5 settembre. Dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13. Costo: 220 euro al mese, fascia 3-8 anni; 285 euro al mese, fascia 12-36 mesi + assicurazione una tantum. Centro estivo ER 20-Padri Salesiani attività all'aria aperta e laboratori. Fascia di età: 614 anni. Periodi: 29 giugno24 luglio. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12. Costo: 60 euro (quattro settimane), sconti per fratelli. Centro estivo ER Study-Padri Salesiani. Attività all'aria aperta e studio. Fascia di età: 614 anni. Periodi: 27 luglio-7 agosto. Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12. Costo: 20 euro (due settimane). (d.deg)

