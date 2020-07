Era stata la prima casa di riposo a affrontare l'emergenza coronavirus, con contagi e decessi a inizio marzo. Domenica la paura è tornata per una ospite deceduta a causa del Covid. Ma in casa di riposo di Puos d'Alpago non si abbassa la guardia e si procederà con lo screening nasofaringeo ogni 30 giorni per tutta l'estate. Il 28 giugno scorso tutti gli ospiti erano negativi, ora purtroppo il nuovo lutto. È lo stesso Oscar Faccihin, presidente dell'Unione Montana Alpago, che gestisce la struttura a ricostruire l'accaduto in una nota diffusa ieri. «La donna deceduta -spiegano - è entrata presso il Centro Servizi Socio Assistenziali dell'Alpago come ospite non autosufficiente in data 20 luglio 2015. È risultata positiva al Covid 19. In data 20 e 26 giugno sono stati effettuati i tamponi nasofaringei di controllo che sono risultati entrambi negativi tanto che è uscita dalla quarantena ed è stata posta in camera con un'altra ospite. Alle ore 13 di domenica 5 luglio, la donna poi deceduta è stata inviata in Pronto Soccorso per un improvviso aggravamento delle sue condizioni di salute non riconducibile alla sintomatologia Covid 19. Non aveva febbre e la saturazione era buona». «Chiariamo quindi -prosegue la nota - che nei giorni precedenti non ha mai avuto febbre né sintomi di difficoltà respiratoria, anzi nell'ultima settimana si era ripresa e mangiava abbastanza bene. In questo periodo, a scopo precauzionale era rimasta comunque sempre in camera. In data 6 luglio è stato effettuato il tampone urgente alla compagna di camera, e nel primo pomeriggio di oggi si è avuta la comunicazione che lo stesso è negativo. Verrà effettuato il tampone urgente anche a tutto il personale che ha avuto contatto con lei. Agli stessi, sarà ripetuto periodicamente come da indicazioni dell'Ufficio Igiene dell'Azienda Usl 1 Dolomiti». «Tutto il personale -concludono - sta affrontando la situazione con la serietà e professionalità, mantenendo sempre alta la loro attenzione. Anche nel periodo estivo, in tutti i Centri Servizi, continueranno gli screening con l'effettuazione del tampone nasofaringeo ogni 30 giorni agli anziani residenti e tutto il personale».

