Nel cassetto una pistola del 44: «Era di mio padre»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA PERQUISIZIONEMONASTIER Per quella vecchia pistola e alcune cartucce trovate nel corso della perquisizione nella casa dove vive con la madre novantenne, Lorenzo Franceschi comparirà davanti al giudice a Treviso per rispondere del reato di detenzione illecita di arma da fuoco e munizioni. Nei confronti del 50enne, difeso in questo procedimento dall'avvocato Cristiano Biadene, il sostituto procuratore Massimo de Bortoli ha chiesto il giudizio immediato. Ora si attende che venga fissata la data dell'udienza, attesa entro luglio.NEL CASSETTOLa...