MESTRE Due soli bar, entrambi situati in viale San Marco a Mestre, multati ieri dai vigili perché servivano al banco alcuni clienti contravvenendo quindi ai divieti anti Covid.La guardia rimane alta: «I controlli continuano senza sosta ma devo dire che tutto sommato riscontriamo senso di responsabilità e rispetto delle norme. Inutile nasconderlo, la gente ha paura del contagio visto la massiccia diffusione del virus. Ed è forse anche per questo che la nostra centrale operativa riceve molte segnalazioni di presunte irregolarità specie nei confronti di esercizi commerciali, ma alla verifica sul posto invece si riscontra che è tutto in ordine e che il bar il locale in questione sta facendo la consentita attività di asporto». A parlare è Marco Agostini, comandante generale della polizia locale di Venezia, il quale conferma anche che non vi è stato alcun intervento nella giornata dell'Epifania e nella vigilia per pan e vin abusivi o falò improvvisati.

A JESOLO

In dieci al bar a bere seduti ai tavoli per guardare la partita di calcio in tv. Ed è così che il titolare di un bar del Lido di Jesolo è stato sanzionato dai vigili che, notato l'apertura dell'ingresso principale, hanno proceduto al controllo riscontrando la piena violazione della normativa ministeriale. Per il barista il conto è di 400 euro con conseguente segnalazione in Prefettura, la quale potrebbe disporre anche un periodo di chiusura dell'esercizio. Identificati anche i clienti che ora rischiano a loro volta di essere sanzionati. «Dopo il bar della scorsa settimana commenta il comandante Claudio Vanin questo è il secondo sanzionato. Al contrario di quanto sostiene il direttore generale dell'Ulss4, il nostro comando è sempre in prima linea nei controlli che, tra l'altro i vari Dpcm riconducono in carico alle forze di polizia statali e non locali».

A NOVENTA DI PIAVE

Festicciola tra amici per brindare al nuovo anno, in barba alle misure anti Covid che vietano qualsiasi tipo di aggregazione. In dodici, tra i 18 e i 20 anni, sono stati scoperti dai carabinieri in un capannone, nella zona industriale di Noventa di Piave, di proprietà della famiglia di uno dei ragazzi (non è chiaro se i genitori sapessero di questa bravata). È accaduto la sera del 2 gennaio. I militari dell'Arma, in un giro di pattuglia si sono insospettiti nel vedere alcune auto parcheggiate nei pressi del fabbricato; essendoci le luci spente, non escludendo anche un eventuale furto in corso, hanno deciso di procedere con un controllo più approfondito. Ed è così che hanno sorpreso due ragazze e dieci ragazzi intenti a preparare la cena. Avevano predisposto i tavoli e già acquistato le vivande al Mc Donald's di San Donà. Tutti multati per la violazione delle misure restrittive in materia di mobilità in zona rossa, per non avere avuto un giustificato motivo per uscire dalle rispettive abitazioni, nonché delle prescrizioni relative al divieto di assembramento in luogo privato. La sanzione amministrativa, in misura minima, è di a 280 euro se pagata entro 5 giorni dalla notifica, altrimenti è di 400 euro.

