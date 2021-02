IL FENOMENO

VENEZIA Uno dei cavalli di battaglia dei negazionisti è che l'anno del covid non ha visto più morti rispetto al passato. Se per smentire questa tesi non fossero sufficienti i dati nazionali dell'Istat (in Italia nel 2020 ci sono stati 744mila decessi, contro la media di 637mila tra il 2015 e il 2019) si può prendere in esame anche la statistica che riguarda i crematori. Le due strutture di Spinea e Marghera, gestite entrambe da Veritas, hanno visto un incremento di quasi del 10 per cento delle salme.

Stando ai numeri della multiutility lagunare, infatti, nel 2020 a Marghera sono state cremate 2.090 salme (nel 2019 erano state 1.806). Non solo, la struttura ha dovuto bloccare le richieste provenienti dagli altri comuni, limitandosi a servire solamente la terraferma del comune di Venezia. Troppa la domanda locale, troppi i carichi di lavoro da sostenere. Per tenere il passo, il personale di Veritas è stato chiamato agli straordinari: dalla 4 di mattina a mezzanotte, lavorando su tre turni, sei giorni su sette. Al lavoro persino il giorno di Santo Stefano e qualche altro festivo per limitare al minimo i ritardi ed evitare ingorghi di bare in sala d'attesa.

Spinea, invece, ha un impianto più nuovo. Due linee, due forni: così è possibile mantenere anche ritmi più elevati. Ma anche qui l'incremento è stato ben visibile: dalle 3.709 salme trattate nel 2019, si è passati alle 4.020 del 2020. Un salto importante che ha costretto a trattare in pratica una ventina di salme al giorno (dieci per linea). In tutto, tra i due impianti, si arriva a un totale di 6.110 salme cremate nell'arco dell'anno, 511 in più rispetto al 2019. Quasi tutte in arrivo dagli ospedali covid.

Per essere precisi, non c'è nessun obbligo di cremazione per i decessi da coronavirus. Però, di sicuro, il trend è cresciuto quest'anno e secondo gli addetti ai lavori non può che essere a causa della pandemia, vista anche l'impossibilità, per mesi, di poter svolgere funerali. I ritmi serrati hanno portato, mediamente, a un ritardo di almeno cinque giorni sui tempi normali per il trattamento di una salma. L'inceneritore di San Michele in isola a Venezia l'11 dicembre aveva addirittura dichiarato il blocco delle cremazioni perché era pieno, salvo poi riaprire il 14. A Marghera, inoltre, anche la sala per i commiati ha avuto più di qualche problema perché non sapendo più dove sistemare le bare in attesa della cremazione, le stanno ricoverando lì. Con l'emergenza sanitaria quanto è salito il livello di pressione per queste strutture. Non solo, anche gli obitori degli ospedali, in qualche momento più critico di quest'ultimo anno, hanno dovuto fare i conti con la difficoltà di trovare un posto alle bare. Basti pensare agli ultimi due mesi, quando dal bollettino regionale arrivavano notizie di almeno dieci morti al giorno.

CONEGLIANO

Veritas da luglio ha preso la gestione di un'altra struttura a Conegliano. L'impianto, nuovo di zecca, è stato inaugurato da poco e darà un enorme respiro a tutta l'area visto che potrà arrivare a incenerire oltre cinquemila salme all'anno. L'impianto dovrebbe permettere, quindi, di alleggerire i carichi anche degli altri due impianti veneziani che potranno concentrarsi solo sulle loro aree di competenza.

D.Tam.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA