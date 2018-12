«Nel 2002 evento simile a Stromboli ma per fortuna c'erano pochi turisti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Non si possono escludere altre frane e, di conseguenza, non si possono escludere altri devastanti tsunami». A parlare è Augusto Neri, direttore della Struttura Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), che sta seguendo quanto accaduto in Indonesia, anche se al momento ci sono ancora pochissime informazioni ufficiali.In che modo un vulcano può generare uno tsunami?«Gli tsunami non sono generati solo da terremoti, ma possono originare anche dall'attività vulcanica. Questo sembra quello che sia successo in...