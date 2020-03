Nei supermercati la gente non parla e sta a distanza dagli altri clienti. È nei bar, però, che il cosiddetto droplet, ossia il tenere tale spazio di sicurezza, crea parecchi problemi, con le norme dell'ordinanza ministeriale che parlano di clienti serviti solo ai tavolini e non al banco, tra chi non ha locali così grandi e soprattutto chi sottolinea che non è possibile lavorare tenendo un metro tra se stessi dietro il bancone e i clienti. Peraltro gli esercenti fanno anche notare come siano proprio gli avventori che se dalla porta o dalla vetrina vedono troppo affollamento, si girano e o apsettano fuori che qualcuno esca, o se ne vanno a cercare un altro bar.

Intanto sul fronte sanitario continuano gli aggiornamenti da parte dell'Ulss 5. Il direttore generale Antonio Compostella ha incontrati sindaci, Provincia e prefettura spiegando che sono stati eseguiti tre tamponi a persone venute in contatto con l'adriese contagiato (che è in buone condizioni): gli esiti si sapranno questa mattina. Continuano a calare le persone in quarantena precauzionale, sempre senza sintomi, e nessuno ne è entrato.

Intanto il Comune capoluogo ha creato una rete di aiuto appunto a persone in quarantena che ne avessero bisogno.

Alle pagine II e III

© RIPRODUZIONE RISERVATA