TREVISO Un medico 50enne dell'area chirurgica dell'ospedale di Treviso è ricoverato in Rianimazione. Il suo è il quadro clinico più grave tra quello dei 135 dipendenti dell'Usl della Marca che sono stati contagiati dal nuovo coronavirus. Oltre al chirurgo, ci sono altri cinque professionisti ricoverati nei reparti ordinari: tre medici dell'area di Treviso e due operatori sociosanitari, uno dello stesso Ca' Foncello e l'altro dell'ospedale di Oderzo. A questi si aggiungono altri 129 dipendenti dell'Usl colpiti dal Covid-19 ma in isolamento domiciliare, senza gravi sintomi: 21 medici, 65 infermieri, 38 operatori e 5 addetti. Ora l'azienda sanitaria sta sottoponendo tutto il personale degli ospedali trevigiani al test per il coronavirus. L'obiettivo è isolare quanto prima ogni positivo, anche se asintomatico. Bisogna fare tutto il possibile per preservare medici, infermieri e operatori che lavorano nei reparti. Solo così, oltre a loro, si possono proteggere i pazienti. Oggi nella Marca vengono eseguiti mille tamponi al giorno.

La Microbiologia del Ca' Foncello è arrivata a processare mille tamponi al giorno. Sono stati definiti tre turni per far funzionare i laboratori 24 ore su 24. E si punta ad alzare progressivamente la soglia fino ad andare verso quota 1.800 tamponi. Al momento sono 850 al giorno i test che vengono eseguiti per lo screening tra il personale dei reparti degli ospedali, per le persone che si rivolgono al pronto soccorso con sintomi respiratori sospetti, per il personale in quarantena e per gli operatori delle case di riposo. Poi ci sono i tamponi eseguiti nel territorio. L'Usl ha allestito tre punti tampone temporanei: nel centro La Madonnina di Treviso, in una tenda fuori dall'ospedale di Castelfranco e nel parcheggio del distretto sociosanitario di via Galvani a Conegliano. Funzionano con la tecnica drive through: si arriva a bordo dell'auto, si fa il test attraverso il finestrino abbassato e poi si riparte. Non sono aperti a tutti, in modo indiscriminato. L'attività dei punti tampone sul territorio è rivolta ai medici di famiglia, ai pediatri e ai farmacisti, ai soggetti operanti in servizi di pubblica utilità, secondo il piano di regionale, e ai cittadini in contatto con persone positive al Covid-19 che sviluppano sintomi respiratori. Questi ultimi, però, si devono prima rivolgere al proprio medico di famiglia e poi fissare un appuntamento attraverso il servizio Igiene e sanità pubblica dell'Usl. In sintesi, sono i dottori a decidere quando è il caso di fare il tampone, in base a precisi requisiti clinici. «Fino ad ora sono stati fatti 1.700 tamponi con la modalità drive through, tra operatori sanitari e casi sospetti di contatto con persona positiva spiegano dall'azienda sanitaria oltre a questo, il servizio Igiene e sanità pubblica è impegnato anche nella gestione di oltre 3mila persone in isolamento domiciliare».

Tra queste, sono poco meno di 700 quelle risultate positive, più i familiari e i contatti stretti, a loro volta messi in quarantena obbligatoria a casa. Infine, c'è il grande nodo delle mascherine. Nei prossimi giorni l'Usl ne recupererà 20mila di tipo chirurgico. E da lunedì dovrebbe iniziare a distribuire ogni giorno al personale degli ospedali qualcosa come 4.500 mascherine dotate di filtro. Negli ambulatori dei medici di famiglia la situazione è ancora più difficile per quanto riguarda i dispositivi di protezione. «Ieri sera ci è stato sequestrato un lotto di 25mila mascherine, comprese le 4.500 destinate ai medici di famiglia trevigiani denuncia Brunello Gorini, presidente della Fimmg di Treviso, la federazione dei dottori di base le avevamo acquistate con i soldi della Fimmg, pagandole un euro l'una. Da quanto ci hanno detto dalla Protezione civile, ora verranno date agli ospedali. Ma i medici in prima linea nel territorio ormai sono davvero al limite».

