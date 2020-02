Nei prossimi giorni la Provincia di Belluno valuterà come rispondere alle richieste delle scuole superiori per ora sono due le domande arrivate negli Uffici di Palazzo Piloni che hanno chiesto di essere fornite di un certo numero di distributori di amuchina per favorire l'igiene degli alunni e contrastare il diffondersi del coronavirus. In una nota il presidente Roberto Padrin: «Piena collaborazione con l'Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno, per rendere il più semplice possibile il ritorno alla normalità. Alla riapertura delle scuole, sia che avvenga da lunedì sia che slitti più avanti, continueremo a collaborare attivamente con il dirigente scolastico Massimiliano Salvador, come abbiamo fatto in questi mesi, per andare incontro alle esigenze delle scuole di proprietà della Provincia». Poi un riferimento al budget assegnato alle scuole ogni anno: «Il coronavirus non cambia la nostra attenzione alle scuole, sia agli edifici sia alla qualità degli ambienti; e proprio per questo ogni anno la Provincia dispone qualche centinaio di migliaia di euro per le dotazioni che consentono l'ottimale svolgimento delle attività. Con il dirigente Salvador abbiamo sempre avuto un filo diretto nella gestione delle richieste e delle esigenze delle singole scuole. Sarà così anche nei prossimi giorni». Poi, a margine, Padrin aggiunge: «Nei prossimi giorni valuteremo se la richiesta dei distributori di amuchina possa essere coperta con la somma già stanziata che si aggira ogni anno in circa 200mila euro per tutte l scuole di competenza della Provincia, o abbia la necessità di un intervento economico a parte». G.S.

