Nei piani di espansione del gruppo prossima apertura alla Bissuola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'INAUGURAZIONEMESTRE Non c'è solo l'ex ospedale. Il Gruppo Alì sta puntando sulla città affiancando ai supermercati già aperti in piazzale Candiani, via Piave, Chirignago, Marghera e Favaro, anche il progetto per il Lido e il nuovo punto vendita alla Bissuola. Per il quale c'è già la data dell'inaugurazione: giovedì 24 ottobre.In via Francesco Sforza, laterale di via Bissuola più o meno sull'altro lato dell'istituto Berna, il gruppo padovano ha infatti realizzato un nuovo supermercato che è praticamente pronto e nel quale ora si è...