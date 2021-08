Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NEI PAESIFELTRINO Non si allenta la tensione a Quero, paese sotto scacco della banda che a cavallo di Ferragosto terrorizzò Rivai e Mellame, in comune di Arsiè. Anche giovedì ai carabinieri è arrivata la denuncia di un tentato furto in abitazione. I ladri sono fuggiti senza bottino, come avvenuto nella maggior parte dei casi nelle incursioni che stanno andando avanti da venerdì 20 agosto nella zona di via per Schivenin.LA CHIAVE NELLE...