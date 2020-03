LA CRISI DEL COMMERCIO

MESTRE Di settimana in settimana i debiti si accumulano: merce che continua ad arrivare, le bollette che si moltiplicano, poi l'affitto, il mutuo, gli stipendi da pagare. Decine di migliaia di euro che rischiano di diventare centinaia. E nel frattempo, nei negozi chiusi a data da destinarsi, non si batte uno scontrino. Le paure più grandi sono quelle dei commercianti e dei loro collaboratori. «È un problema grave commenta Gianfranco Manente, titolare dei negozi Passaparola Scarpe - Abbiamo creduto nel commercio in centro a Mestre e dopo tanti anni a Marghera abbiamo deciso di aprire un punto vendita anche in galleria Barcella. Siamo lì da un anno e mezzo, abbiamo fatto tanti sacrifici: mutui, anticipi, tanto lavoro e investimenti. Lo abbiamo fatto perché ci crediamo e i clienti ci hanno premiato».

STOP IMPROVVISO

Proprio quando iniziavamo ad arrivare le soddisfazioni è arrivato lo stop. «Non ci voleva e la situazione è difficilissima per tutti aggiunge Manente - L'affitto, in un punto come quello, non è semplice e se si lavora con merce di un certo livello i costi non sono bassi. Si fa presto a veder salire a 50, poi 70 e fino a 100mila euro di costi da pagare mentre le entrate sono azzerate». Nel frattempo nei giorni scorsi è già arrivata la merce per l'estate e i negozi hanno dovuto fare gli ordini per l'inverno. Queste sono cose che non si possono fermare. Per un po' si può resistere ma il fatto che non si sappia quando finirà non aiuta a stare sereni. «I dipendenti li abbiamo pagati e siamo in attesa. Ma adesso tutto dipenderà dal buon senso delle banche - aggiungono da Passaparola - Speriamo che siano in grado di venire incontro anche alle esigenze di realtà più piccole».

Si spera che tenendo conto del mancato incasso di questo periodo si confermi lo stop a tasse e contributi oltre alle agevolazioni su mutui e affitti. «Finora abbiamo pagato tutto. Realtà come la nostra, che hanno aperto da poco investendo nel negozio e nella merce, devono far fronte a continui pagamenti ed è difficile in una prima fase mettere via qualcosa. Si è in apnea e, ora che siamo tutti fermi, dobbiamo dare fondo ai risparmi accumulati in 30 anni. Speriamo non siano più di 60 giorni, perché se andremo a 90 per il commercio rischia di mettersi molto male».

ESTATE DA SALVARE

Se al fatto che aprile è da dimenticare si sono già rassegnati, ora per i commercianti la priorità è salvare la stagione estiva. E la speranza è di poter riaprire a maggio: «Ma cosa succederà dopo? Non abbiamo ancora la misura del danno dice Marco Cappelletto dell'omonimo negozio di calzature - Siamo a fine marzo e abbiamo davanti a noi almeno un altro mese di stop. Questo stallo è costoso e problematico ma i dubbi riguardano anche la qualità della ripartenza. Di certo non riapriremo con i portici frequentati come prima o con le piazze piene di gente. Forse dovremo far entrare i clienti uno alla volta, probabilmente lavoreremo con le mascherine e bardati. Difficile immaginare cosa succederà e fare previsioni su quanto sarà difficile ripartire».

Non è chiara, per chi ha in piedi un'attività, la linea sugli aiuti di Stato e il sostegno alle aziende. «Si è parlato di tante cose aggiunge Cappelletto ma concretamente e operativamente sul piatto c'è ancora poco. Giustamente la priorità viene data al problema sanitario e su questo non possiamo che essere d'accordo. Quando il peggio sarà passato si penserà all'economia ma nel frattempo tra imprenditori, aziende e collaboratori c'è il panico perché tutto il sistema si è bloccato e non sappiamo cosa aspettarci». In una logica di mal comune mezzo gaudio, ci si augura che il fatto che si tratti di un problema globale le soluzioni arrivino anche da tutti i livelli. «In tutta Europa e oltre ci sono lavoratori a casa, incertezze, centinaia di aziende e partite Iva ferme, mentre il flusso di spesa è difficile da rallentare e le incombenze vanno avanti - conclude Cappelletto - I governi di tutte le nazioni dovranno trovare una soluzione condivisa, perché siamo tutti sulla stessa barca. Speriamo che lo facciano con lungimiranza e non per nascondere, per due mesi, la polvere sotto il tappeto».

Melody Fusaro

