MESTRE/VENEZIA É una Riviera XX Settembre tristemente sotto i riflettori quella degli ultimi tempi. Tra le folle con bicchiere incorporato e il malumore di negozi, bar e ristoranti, si inserisce la nuova ordinanza firmata dal governatore Luca Zaia, inorridito dalle recenti mancanze di quel distanziamento sociale che talvolta, in modo preoccupante, sembra davvero già un lontano ricordo. E se Mestre sembra ancora essere più sotto choc per i fatti delle baby gang, da Venezia la reazione alle nuove restrizioni si fa già sentire.

LE REAZIONI IN RIVIERA

Il documento del presidente veneto impone, dalle 15 alle 18, il tutti seduti a consumare, anche all'aperto. Non solo. I sindaci avranno la possibilità di chiudere strade o piazze troppo affollate. E sarà vietato consumare alimenti e bevande da asporto nelle vicinanze dei locali. «Dovevano pensarci prima - dice il titolare del bar Al Bagigio -. Si sapeva che in giallo la gente fa così, soprattutto i giovani. Era meglio tenere chiuso e ottenere i ristori, oppure impiegare le forze dell'ordine per gestire gli accessi ai locali del quartiere, solo che poi lasci sguarnite e a rischio assembramenti le altre zone della città. Il punto è l'assenza del Comune sui problemi di sicurezza». Al che interviene un cliente seduto fuori: «Sì, è vero - conferma Mauro - devono presidiare di più il territorio». Per Fabrizio del bar Riviera «non è giusto criminalizzare la zona, perché ci sono affollamenti dappertutto, e questa ulteriore stretta - aggiunge - non risolverà niente: sarebbe meglio controllare il flusso in entrata a Mestre. E comunque poi, alla fine, ci rimettono sempre i locali». Poco più in là c'è Antonio, titolare di Hora bistrot e pasticceria e Naturalmia, residente proprio in Riviera. «Questi problemi persistono da diverso tempo - ricorda -. È un'area di assembramenti, dunque come si fa a dare torto all'ordinanza di Zaia? Tuttavia non dovrebbero intervenire su tutti, ma solo sugli esercizi a rischio perché, nonostante le ultime misure, il vero problema è e rimarrà l'asporto consumato in strada. Invece l'obbligo di stare seduti, per la nostra tipologia di servizio e di clientela, è perfino meglio». E poi la posizione a dir poco curiosa di Paolo, il ferramenta di via Verdi: «Non credo al Covid, ma non sono negazionista. La Riviera è diventata turbolenta da due settimane, ma non c'entrano le folle, è colpa delle restrizioni fondate su dati fasulli. Vedrete, le persone reagiranno sempre peggio». Allargano le braccia, infine, alla pizzeria Verdi: «Sì, in questa zona si creano assembramenti, ma noi dobbiamo pur lavorare».

VENEZIA NON CI STA

Intanto a Venezia gli esercenti insorgono. «Chiudere strade o piazze non è la soluzione alla movida. Servono invece più controlli e polizia: solo loro possono supportare baristi e ristoratori». Questo il commento a caldo di Ernesto Pancin, direttore dell'Aepe, rispetto all'ordinanza emessa ieri dal governatore Zaia. Nel mirino, servizi di ristorazione e bar in centro storico, dove lo scorso fine settimana titolari e gestori si sono trovati in serie difficoltà per l'affluenza imprevista. «Che ci sia lavoro è una benedizione, ma per tornare alla normalità ci vuole una collaborazione più stretta tra esercenti e autorità spiega Pancin -. Se alcuni luoghi della città venissero presidiati a dovere, ora non ci troveremmo in questa situazione per cui chi serve da bere deve occuparsi anche di fare la guardia a quello che accade fuori dal suo locale».

Ancora una volta, con l'ennesima normativa a breve in vigore, i lavoratori del settore dovranno quindi riorganizzarsi in fretta e furia, senza nemmeno sapere se il sindaco Brugnaro chiuderà o meno il traffico dove cade il loro civico. «Gli affollamenti sono limitati e prevedibili prosegue Pancin per cui l'ipotesi di chiusura, se pure localizzata, non è risolutiva . Disporre la vigilanza non è complesso e solo così, ognuno facendo il suo mestiere, ci può essere una vera ripartenza». A sentire Lavinia, titolare a Rialto del Bussola cocktail lab preso d'assalto nel pomeriggio di sabato, l'ordinanza è un'ingiustizia: «Crea disuguaglianza sbotta -. Paghiamo le tasse come tutti gli altri e non siamo i colpevoli di quello che sta succedendo. Solo per il fatto di essere in pieno centro probabilmente non potremo lavorare». E aggiunge: «Come la mattina gli agenti transennano l'accesso del mercato, lo stesso potrebbero fare la sera, contingentando gli arrivi in campo Bella Vienna invece che pensare di bloccare del tutto il transito».

Condividono lo stesso rammarico Alessandro e Arben, gestori agli Ormesini dei due locali del Timon: «Non ci stiamo a passare per i complici dei contagi, rischiando di ritrovarci con la fondamenta sbarrata dal giorno alla notte, quando siamo i primi a esporci aprendo le osterie. Facciamo del nostro meglio e se i clienti accorrono, senza l'aiuto dei vigili, non abbiamo l'autorità per allontanarli. Senza un sostegno per lavorare serenamente e in sicurezza finiremo per appendere le traverse».

Luca Bagnoli

Costanza Francesconi

