Nei locali del centro vietata la vendita da asporto di lattine e bottiglie di vetro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'AMMINISTRAZIONEPORDENONE Spetterà all'amministrazione comunale la gestione della viabilità. Ed è facile immaginare che sarà un impegno non da poco, visto l'afflusso di gente atteso in città per le giornate di Pordenonelegge. Un dato, quello dell'anno scorso, racconta di 130mila persone che hanno invaso strade e piazze per partecipare agli incontri con gli autori o agli altri eventi correlati alla manifestazione.L'ASSESSOREEmanuele Loperfido, assessore alla Sicurezza, ha partecipato agli incontri del Comitato per l'ordine e la sicurezza...