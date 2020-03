NEI GUAI

VITTORIO VENETO Quattro persone denunciate penalmente perché, in violazione delle disposizioni per il contenimento del coronavirus, camminavano o correvano all'aperto ben lontane da casa. E in aiuto del comando di polizia locale da ieri anche i droni per monitorare le aree collinari e montane della città. Il sindaco Antonio Miatto è sceso in campo in prima persona per far rispettare le regole e, a bordo della sua auto, perlustra già da giorni da nord a sud la città. «Ieri mattina ho visto una donna che correva in area Fenderl, tempo di fermare l'auto e di tirare giù il finestrino per fotografarla che era già sparita -racconta il sindaco- Martedì nel primo pomeriggio invece ho incrociato una donna in tuta che correva verso piazza Meschio. Vedo dunque che qualche asino continua ad esserci, persone irrispettose della norma e irriguardose verso gli altri che nel rispetto di tutti stanno a casa. Ora dico basta: ci saranno anche i droni a monitorare il territorio».

CONTROLLI DALL'ALTO

Già da ieri pomeriggio gli agenti della polizia locale hanno sfruttato i droni per i primi controlli lungo la ciclabile del Meschio che, sebbene chiusa come da ordinanza del sindaco, continua sporadicamente ad essere frequentata da qualche runner. «Le persone denunciate -spiega il comandante della polizia locale Ezio Camerin- erano in passeggiata, facevano attività sportiva o erano con il cane. Le abbiamo fermate a Serravalle, Ceneda e verso San Giacomo di Veglia. Un comportamento ingiusto nei confronti di chi è diligente». Tra lunedì e ieri pomeriggio quattro i vittoriesi denunciati penalmente.

OSSERVATI SPECIALI

E ieri sono iniziati, da parte degli agenti di polizia locale, anche i controlli nei supermercati. «Siamo entrati per verificare che la gente stia realmente facendo la spesa testimonia Camerin- Qualcuno lo abbiamo ripreso perché era chiaro, con due cose in mano, che quello era solo un pretesto per uscire di casa. Stiamo ora valutando con il sindaco un provvedimento specifico per chi va a fare la spesa». Potrebbe cioè esserci un'indicazione sul numero minimo di prodotti che vanno acquistati quando ci si reca al supermercato. I controlli nei supermercati proseguiranno, come pure quelli con i droni: «Ci permetteranno di individuare i runner che, nonostante i divieti, sono così egoisti e non riescono a contenersi» afferma il comandante. Il sindaco ricorda poi che, sebbene i cimiteri non siano stati chiusi, l'accesso ai campisanti non rientra tra i tragitti ammessi. Prosegue infine la distribuzione delle mascherine, due per nucleo famigliare: i volontari sono passati a Ceneda, Santi Pietro e Paolo e Costa, ora toccherà agli altri quartieri.

