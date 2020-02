NEGOZIATO DIFFICILE

PORDENONE È stato un incontro soltanto illustrativo e conoscitivo. Ma dall'aria che si è respirata ieri a Porcia rischia di essere il primo di una lunga serie. Il negoziato tra la multinazionale dell'elettrodomestico Electrolux e le organizzazioni sindacali dei metalmeccanici per il rinnovo del contratto integrativo di gruppo - partito ieri con la visita dello stabilimento da parte delle delegazioni - non si preannuncia per nulla facile. Non che le altre volte sia stata una passeggiata. Ma stavolta, dopo quasi dodici anni in cui la contrattazione integrativa del gruppo scandinavo in Italia è rimasta congelata, forse il sindacato e i lavoratori (pur nella consapevolezza che ogni negoziato è complicato e delicato) pensavano che la strada fosse almeno in piano, se non in discesa. Invece Fim, Fiom e Uilm dovranno prepararsi a una scalata.

ASSAGGIO

L'assaggio lo si è avuto quando il sindacato ha presentato i punti fondamentali della piattaforma. In particolare, la richiesta di incremento del premio è di 1.300 euro lordi all'anno, in pratica circa cento euro al mese in più in busta paga rispetto alle condizioni attuali. L'azienda ha immediatamente definito la richiesta importante e impegnativa. Un modo per dire già da subito che sarà difficile arrivare a quel risultato. L'impresa ha motivato aggiungendo che la richiesta di incremento per l'integrativo di 1.300 euro anni si somma alla richiesta di incremento che è contenuta nel contratto nazionale dei metalmeccanici. La somma dei due aumenti - quello aziendale e quello nazionale - comporterebbe un aumento del costo del lavoro per il gruppo Electrolux del 15 per cento. Un costo ritenuto insostenibile e che - a detta della società - riporterebbe a una situazione di costi e di competitività simile a quella del 2014. Cioè a quando si è dovuto ricorrere al piano anti-crisi per non licenziare e per non chiudere la fabbrica di Porcia. Inoltre, l'azienda - che in attesa di presentare le proprie proposte ha dato una risposta di carattere generale - ha insistito molto sulla necessità sempre maggiore di essere competitivi e flessibili: è sempre più necessario rispondere ai mercati in modo rapido ed efficiente poiché i competitors sono aumentati rispetto agli ultimi anni. Inoltre, anche se la multinazionale non lo ha esplicitato nel corso del primo tavolo ha fatto intendere che sarà necessaria anche l'esigibilità della flessibilità oraria. Come dire: bisogna lavorare di più nei momenti di picco produttivo senza dover ricorre a contrattazione volta per volta e sito per sito. Insomma, i sindacato sono avvisati. La trattativa - prossimo incontro a fine marzo - dovrà tenere conto delle nuove situazioni. Anche se da dodici anni non si rinnova il premio e il contratto integrativo.

LA PIATTAFORMA

Mille e 300 euro lordi all'anno di premio (da sommarsi al vecchio premio esistente) sotto forma di anticipo di cento euro lordi al mese. Inoltre, la conferma della quota annuale di 415 euro riconosciuta e erogata anche negli ultimi anni seppure in assenza dell'integrativo. È quanto previsto dalla ipotesi di piattaforma che il coordinamento sindacale Fim, Fiom e Uilm del Gruppo Electrolux ha presentato ieri. Per il quadriennio 2019-2022 il sindacato dei matelmeccanici Electrolux chiede un premio produzione di 1.300 euro lordi annui. Da erogare in anticipo con incrementi di cento euro lordi al mese. Inoltre si chiede la rivalutazione delle indennità e maggiorazioni rispetto ai notturni e agli straordinari. Incrementi anche del trattamento economico di reperibilità, trasferta (anche per gli impiegati in siti esteri) e trasferimento in altre fabbriche del gruppo. Piuttosto impegnativa anche la parte normativa della piattaforma contrattuale. Una parte importante delle rivendicazioni riguarda il capitolo salute e sicurezza. Si prevede un programma sul monitoraggio delle malattie muscolo-scheletriche. Si chiede inoltre l'installazione di impianti nei reparti produttivi al fine di garantire condizioni climatiche sostenibili (in particolare d'estate) in tutti gli stabilimenti. Il modello partecipativo dovrà prevedere commissione su formazione, welfare e inquadramento.

