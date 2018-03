Negozianti infuriati: «Giornata buttata»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAROVIGO Clienti multati e negozi semivuoti. I commercianti del centro storico, all'indomani della seconda domenica ecologica, puntano il dito contro il Comune per avere imposto lo stop alle auto proprio il weekend prima di Pasqua, fine settimana solitamente dedicato allo shopping. Molti negozi, l'altro giorno, avevano deciso di restare aperti in occasione anche della festa organizza in piazza Vittorio Emanuele da Acque venete, un'opportunità in più per vendere qualche capo d'abbigliamento primaverile, dopo una settimana di...