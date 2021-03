GLI ARTIGIANI

VENEZIA Artigianato veneziano e piccolo commercio, realtà invisibili e tutt'ora omesse dall'ultimo decreto. Nell'attesa di ristori adeguati, le imprese artigiane intaccano i risparmi di una vita rischiando il tracollo definitivo. Gianni De Checchi, direttore Confartigianato Venezia, è furente e avvilito. «In una città d'arte come la nostra, priva di un tessuto cittadino che supporti minimamente queste attività, in bilico senza l'usuale clientela turistica, l'ultimo decreto doveva essere una boccata d'ossigeno. Al suo posto è arrivata invece la stangata di un ulteriore ritardo nella definizione degli aiuti. Dopo un anno - spiega il segretario De Checchi - questo Dpcm, non appena completo, eliminerà finalmente i famigerati codici Ateco che aveva creato tanti squilibri. La proroga sulla questione è però uno stillicidio. Chiediamo oltretutto che si prendano in esame i fatturati del 2019 a confronto con quelli del 2020, e non soltanto gli introiti di alcuni mesi. È un dato di fatto sottolinea De Checchi - che il settore dell'artigianato tradizionale e artistico in città stia subendo la beffa di non esser chiuso per decreto, non potendo in questo modo ricevere aiuto».

LE VOCI

Di 217 affiliati Confartigianato incontrati dal direttore, i pochi che a fatica resistono mettono mano al loro capitale, domandano prestiti a banche o si aggrappano all'aiuto dei genitori, consapevoli che ogni pagamento posticipato li aspetterà comunque al varco. Monica Novello gestisce il negozio di filati Lellabella in calle de la Mandola e dopo i danni dell'acqua granda ha richiesto un finanziamento per rifare la bottega. «Senza il turismo nessuno sopravvivrebbe, ecco perché qui qualsiasi attività andrebbe sostenuta a dovere. Dopo i 2000 euro, e i 600 per due mesi, ricevuti lo scorso anno, non è più arrivato niente racconta Monica preoccupata Per avere il quadro sulle reali necessità dei negozianti serve una fotografia sull'ultimo paio d'anni messi in parallelo, non l'enorme deficienza prodotta dai codici Ateco». Tristemente concorde anche Maria Teresa Laghi, da ventuno anni a Sabbie e nebbie in calle dei Nomboli, per cui nonostante gli affezionati locali non manchino, ora come ora, non sono assolutamente sufficienti a sopravvivere. «Si fa di tutto per tenere aperto il negozio e non spegnere Venezia, ma le spese corrono e i ristori non arrivano Maria Teresa ha ricevuto soltanto 1200 euro nel 2020, rimanendo invece esclusa dal successivo bando regionale se non fosse per i miei risparmi e la pensione dovrei chiudere. Amo il mio lavoro ma a questo punto preferirei si optasse per una chiusura totale, parallelamente alla campagna vaccinale». Ipotesi tragica quanto risolutiva, anche a sentire Marta Mazzon, dell'omonima pelletteria di famiglia in calle del traghetto a San Tomà. «Sono nove mesi che si vive di quanto accantonato. Chi decide sugli aiuti finanziari deve rendersi conto delle particolarità di una città storica come questa e al più presto fare arrivare degli aiuti». Alla difficoltà oggettiva si aggiunge il rifiuto psicologico per un tentennamento che logora. «Intervenire quanto prima e con coscienza conclude il segretario di Confartigianato Venezia Gianni De Checchi - il nostro patrimonio storico e tradizionale rischia altrimenti l'estinzione continuando a passare inosservato».

Costanza Francesconi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

