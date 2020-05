I FLASH MOB

TREVISO Le iniziative di protesta dei commercianti hanno segnato anche questa domenica di lockdown. Da Montebelluna a Orsago le categorie hanno voluto esprimere il loro scontento, con dignità e compostezza, spesso sotto lo sguardo delle forze dell'ordine che sono sempre restate ai margini.

LE INIZIATIVE

A Montebelluna almeno 200 commercianti hanno espresso ieri mattina, nello spazio pedonale fra municipio e Loggia, il disagio per la mancata riapertura dei negozi. Non sono mancati né il tintinnio delle chiavi dei locali né eloquenti striscioni che evidenziavano il dramma economico e umano legato alla chiusura. E il sindaco Marzio Favero ha solidarizzato con i commercianti pronunciando un discorso che ha strappato applausi. «Un Governo che chiede fiducia ai cittadini - ha detto - deve anche dare fiducia, quindi consentire di riaprire le attività all'insegna del rispetto delle regole. Regole che, finora, i cittadini hanno dimostrato di rispettare. Nella fase più acuta dell'epidemia lo stop è stato giusto, ma ora bisogna riprendere». Ad Asolo sono state decine i commercianti delle attività del centro a scendere in piazza. A organizzare la manifestazione Omar Toffolo, titolare dello storico negozio Nos Toc sotto i portici di via Browning. La manifestazione si è svolta in un clima sereno nel rispetto delle disposizioni circa la distanza e l'utilizzo di mascherine. «Non sappiamo quando apriremo, le informazioni sono ancora molto vaghe ha detto Toffolo Nel frattempo però ci fanno fare le autocertificazioni che gli servono per un domani perché una volta finito questo periodo Conte dirà che il popolo ha dato il proprio consenso al trattamento dei propri dati». Anche a Maser si è svolto un flashmob di commercianti poco prima di mezzogiorno a due passi dal centro con l'appoggio dell'amministrazione comunale presente all'iniziativa. Iniziativa pacifica ma molto sentita alla quale hanno preso parte un centinaio di commercianti e simpatizzanti, tutti con un cartello Adesso basta vogliamo lavorare. Sul terreno hanno steso una bandiera del Veneto e sopra hanno lanciato le chiavi degli esercizi commerciali chiusi.

PACIFICI

A Roncade sit in in piazza I maggio. A condividere le ragioni della protesta anche il sindaco Pieranna Zottarelli: «Comprendiamo benissimo le motivazioni che hanno spinto i commercianti a scegliere di esprimere il loro dissenso in questa forma, democratica e rispettosa delle distanze di sicurezza. Un sit-in il cui silenzio è stato più che eloquente. La schizofrenia di alcuni provvedimenti e la loro discordanza non hanno fatto che creare ulteriore confusione per le attività produttive che al contrario devono vedere riconosciuto il loro diritto al lavoro. In sicurezza devono poter anticipare la riapertura delle attività». Partite iva e commercianti in piazza anche a Zero Branco, dove hanno fatto tintinnare le chiavi dei loro negozi. Ordinata, silenziosa ma decisa la protesta delle partite iva a Orsago davanti alla sede municipale dove si sono ritrovati gli esercenti, che hanno inviato una lettera aperta al sindaco Fabio Collot: «Le serrande sono chiuse da quasi due mesi, con ricavi azzerati e spese e tasse che non si fermano, questo sta portando all'esasperazione le attività imprenditoriali, da qui è scaturita la necessità di dar voce alla situazione di estrema difficoltà che coinvolge tutti». La protesta si è fatta sentire anche a San Polo di Piave. Una cinquantina di persone si è ritrovata spontaneamente. Con in mano le chiavi delle loro attività i manifestanti si sono radunati davanti al municipio e si sono spostati davanti a Villa Giol, luogo simbolo del paese. «È stata una manifestazione ordinata e pacifica - spiega Andrea Buosi, fra gli organizzatori - Fra di noi semplici cittadini, commercianti, lavoratori. Tutti con in mano le chiavi delle nostre attività, dei nostri regozi, protestando contro le chiusure».

GLI APPUNTAMENTI DI OGGI

La protesta scende in piazza anche oggi. A Vittorio Veneto alle 10 Giulia Brait, anima del gruppo facebook Negozianti di Vittorio Veneto in piazza consegnerà le chiavi dei negozi al sindaco Antonio Miatto; la prevista manifestazione era stata cancellata, ma è probabile che si ripeterà in forma spontanea quello che è già accaduto negli altri comuni. A Mogliano alle 10.30 sessanta negozianti della città si troveranno di fronte al municipio in piazza dei caduti vestiti di nero, con cartelli e mascherine. «Porteremo simbolicamente le chiavi delle nostre attività al sindaco - conferma Massimo Marcon, titolare del Caffè Teatro in rappresentanza della categoria - Siamo 180 esercenti compatti. La crisi in città ha già provocato la chiusura di un albergo, un negozio di telefonia, due negozi di abbigliamento e un fiorista». Poi nel pomeriggio il sindaco Davide Bortolato, il vicesindaco e assessore al commercio Giorgio Copparoni e Marcon in rappresentanza della categoria saranno a Treviso per la manifestazione di fronte alla Prefettura alle 15.30.

(hanno collaborato Laura Bon, Lucia Russo, Gabriele Zanchin, Pio Dal Cin, Annalisa Fregonese, Elena Filini)

