TREVISO Nuovo Dpcm e blocchi: oggi sarà sciolto definitivamente il nodo che potrebbe vedere Treviso e Belluno in zona rossa a partire da domani. Il che concretamente potrebbe significare la chiusura nell'ordine di: alberghi, pubblici esercizi (bar, trattorie, osterie, ristoranti) e negozi del settore moda (abbigliamento e calzature). «Uno scenario a cui siamo prepararti da una decina di giorni» commenta con rassegnazione il presidente dell'Ascom Federico Capraro. Mentre Guido Pomini, referente del settore moda, avverte: «Se così dovrà essere però, per una chiara emergenza sanitaria, chiediamo non elemosina ma indennizzi in tempi celeri».

LO SCENARIO

Divieto di spostamento tra le regioni, chiusura di negozi e altre attività e misure più rigide per le aree metropolitane e le città a maggiore rischio con dei lockdown locali. Sono questi i punti che potrebbero essere varati oggi dal Governo. E questa mattina le categorie economiche del territorio, sotto la regia di Unioncamere, si riuniscono su zoom, col sindaco Mario Conte in rappresentanza di Anci Veneto, per fare il punto sulle conseguenze di una zona rossa nelle province di Treviso e Belluno. La mannaia potrebbe piombare subito sul settore turistico e su quello della ristorazione. Poi toccherà al comparto moda, mentre per il momento estetisti e parrucchieri non sono menzionati: «Ci aspettavamo la stretta negli ultimi 10 giorni, non ce l'aspettavamo certamente un mese fa perchè i segnali erano di incoraggiamento - conferma Capraro - probabilmente ci siamo trovati di nuovo impreparati. Avevano detto: non capiterà più. E invece siamo punto e a capo». I negozianti potrebbero essere i primi a chiudere: «Ci stiamo preparando a questo scenario. Siamo preoccupati però, perchè questa è la strada ormai tracciata. Ma non ci sono da parte del Governo gli strumenti e le soluzioni perchè le aziende vengano accompagnate a superare un lungo inverno. Non c'è la prospettiva e non ci sono i sostegni che servono».

AIUTI

La richiesta forte è di sostegni a fondo perduto adeguati. «Non certo quelli che sono stati previsti - specifica il Presidente Ascom - e insieme c'è la necessità del supporto indispensabile delle banche. Le imprese da sole non riusciranno ad arrivare alla primavera prossima». La partita oggi non è tanto sperare che il Governo non chiuda le attività, ma agire sugli ammortizzatori sociali: «Crediamo che essendo così lungo il periodo che ci aspetta, dobbiamo trovare delle soluzioni di convivenza forzata con il virus, altrimenti un lockdown a yo-yo distruggerà l'economia».

UNIONCAMERE

Anche tra le aziende prevale la rassegnazione. «È difficile ostentare sempre ottimismo. Quello che le categorie economiche, ma anche i cittadini comuni percepiscono oggi è che non c'è una strategia da parte della politica». Lapidario, Mario Pozza, presidente della Camera di Commercio, traduce il sentiment trasversale del mondo produttivo: «Purtroppo dovremo convivere per parecchi mesi con una nuova emergenza. Quello che ci dà da pensare è che a fronte degli ulteriori sacrifici che dovremo mettere in campo, il Governo non sia stato in grado di mettere a frutto l'esperienza della primavera scorsa». Il futuro che si profila è quello di un lockdown morbido: «Ma la speranza è che resti salva un minimo di operatività, nella salvaguardia della salute di tutti». Tra gli imprenditori però regna una grande incertezza«. «Registro pareri contrastanti - spiega il presidente di Unioncamere - c'è chi ritiene sia preferibile un lockdown subito per risparmiare magari il Natale e chi invece teme che il nuovo blocco sia fatale per la propria attività». Nella discussione Pozza ha voluto coinvolgere anche il sindaco Mario Conte: «Abbiamo bisogno del supporto di Anci per rendere più forti le nostre istanze. C'è una confusione inspiegabile, anche tra i virologi. La depressione deriva da messaggi contrastanti che ci preoccupano moltissimo». Se la priorità è la salute, il Governo però deve assicurare delle garanzie per il mondo produttivo: «Quello che è certo è che il Governo non può pensare di agire come nella scorsa primavera - conclude Pomini - abbiamo avuto elemosina. Oggi servono indennizzi veri. E subito».

Elena Filini

