NEGOZI CHIUSIROVIGO «In città ci sono ormai troppe vetrine vuote. I proprietari dovrebbero darle in comodato gratuito ai negozi confinanti: vederle vuote e spente è davvero desolante».L'ex numero uno di Confcommercio Stefano Pattaro, da più di 30 anni commerciante d'abbigliamento a Badia Polesine, lancia un'idea per evitare che le ormai troppe vetrine vuote presenti in centro storico siano abbandonate al degrado. I cartelli affittasi che campeggiano sulle vetrate impolverate e abbandonate ormai da mesi o anni non sembrano invitare nuovi...