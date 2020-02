LE VOCI

MESTRE «Non avevo paura fino a ieri. L'ansia forte è arrivata stamattina, quando stavo venendo qui in macchina e ho visto il quartiere deserto e i negozi chiusi. Non sono mai stata in guerra ma la immagino così». Rina, di via Millosevich, era stata invitata dalla figlia a passare la mattina da lei ma ha preferito il Taliercio: «Questa è una bomba grandissima e la gente che è rimasta in casa non se ne rende conto. Qui poi si sta bene e si conosce tanta gente». L'età media è alta e tanti hanno già vissuto questa esperienza 20 anni fa. A tenere banco è Natale Chiarin, classe 1928. «C'ero quando è caduta questa bomba. Vivevo a Torcello e dovevamo scappare. Mio padre era socialista e non voleva indossare la spilla del Pnf». Il 92enne, ultimo di tanti fratelli, viene seguito passo passo dagli scout laici e racconta la sua vita. Tra gli aneddoti quello del 1966, quando ha visto l'acqua della laguna salire e ha capito di dover scappare, o di quando faceva il contadino e il minatore in Lussemburgo: «Sentivo la nostalgia di casa e sono tornato».

Una dei suoi 7 figli l'aveva invitato a passare la notte da lei: «Ma non volevo disturbare. A essere sincero la bomba non mi spaventa: sarei rimasto a casa, pensavo di non rispondere al citofono. Ma non si può quindi ho accettato di venire qui e ne sono felice: è un piacere scambiare due chiacchiere con tante persone». La protezione civile ha destinato al Taliercio 50 dei 200 volontari impegnati nel bomba day: «Eravamo pronti a ricevere fino a 3000 persone» spiega Nicola Ligi. E decine sono anche gli agenti della Polizia locale, accompagnata dall'assessore Giorgio D'Este. Gli scout Cngei, una trentina, avrebbero dovuto intrattenere i più piccoli ma di bambini non c'è neanche l'ombra. Non mancano invece i cani. Ma restano fuori dal palazzetto e i loro padroni sono gli unici a protestare: «Ormai portiamo i cani anche al supermercato e in farmacia - dice una donna infuriata -. Scrivevano di evacuare persone e animali ma per farli entrare nel palazzetto devono avere la gabbia». Nel frattempo però l'organizzazione stava già allestendo una struttura esterna per ospitarli. In via Torino e via Forte Marghera c'è chi non rientrava in zona a rischio ma per non restare bloccato è stato costretto alla levataccia. Come Gianmaria, che vive alla darsena: «Solo la prima parte della strada era da evacuare ma sarei rimasto chiuso lì quindi ho deciso di uscire di casa. E sono venuto qui perché alle 7 di domenica non c'è molto altro da fare. Almeno mi bevo un caffè. Ho dovuto riprogrammare la giornata, ma di fronte a un'esigenza del genere qualche disagio si può affrontare». Passa il tempo e chi non ha un libro o lo smartphone inizia ad annoiarsi: «Siamo grati dell'ospitalità - osserva qualcuno -. Ma la prossima volta consigliamo di mettere della musica o uno schermo con le notizie sulla bomba». Chi ha l'auto lascia il palazzetto alle 9, quando aprono i centri commerciali: «Abbiamo un pranzo e tra poco ci spostiamo - spiega Alberto Rossetto -. Ci aspettavamo più persone ma questa operazione è stata organizzata molto bene. Si è visto il grande impegno della polizia locale e di tanti volontari». Per tutti gli altri il via libera è poco dopo mezzogiorno. (M.Fus.)

