Negozi aperti a Santo Stefano in Fattoria e al Porto di Adria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

COMMERCIOROVIGO Vigilia di Natale come sempre dedicata alla ricerca dell'ultimo regalo rimasto da fare o della spesa per il cenone della Vigilia. E così anche quest'anno, i vari centri commerciali polesani resteranno aperti tutto il giorno, nonostante oggi sia domenica, benchè ormai sia pacifico che non esistono più le feste di un tempo, dove anche i commercianti riposavano, almeno nei tre giorni-clou dedicati alle feste più attese dell'anno.IN CITTÀE così ci sono centri che hanno deciso di aprire i battenti pure il 26, venendo incontro...