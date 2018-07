CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Negli ultimi anni il numero complessivo di reati denunciati in Polesine è drasticamente diminuito. Dal 2016 al 2018 il calo è stato nell'ordine del 25%. Praticamente un quarto in meno. Il numero ufficiale è stato ribadito nel dettaglio nel corso dell'ultima festa della Polizia: dal 15 marzo 2015 al 15 marzo 2016 il numero dei reati rilevati è stato pari a 8.016, dal 15 marzo 2017 al 15 marzo 2018, invece, il numero si è attestato a 6.133. A livello di numeri, fra l'altro, va sottolineato come, fra i reati rilevati direttamente dalla...